Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Kleinsachsenheim: Zeugen zu Unfallflucht in der Schubartstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (10.09.2024) zwischen 09:00 Uhr und 12:20 Uhr kam es in der Schubartstraße in Kleinsachsenheim zu einer Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei noch Zeugen sucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte mutmaßlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Anschließen entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

