Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck/Haltern am See: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

In der Nacht zu Dienstag versuchten unbekannte Täter einen Tresor aus einem Geschäftsgebäude an der Kirchstraße zu entwenden. Über ein Kellerfenster gelangten sie in das Gebäude, im Inneren traten die Täter zahlreiche Türen gewaltsam ein. Anschließend schoben sie einen Tresor mit Hilfe eines Kinderspielgeräts bis an ein Fenster. Letztendlich flüchteten sie aber ohne Beute in unbekannte Richtung.

Das Spielgerät (Tretfahrzeug ähnlich einem Kettcar) wurde zuvor ebenfalls in der Nacht zu Dienstag aus der Gerätehütte einer Grundschule am Kirchplatz entwendet.

Haltern am See

In der Nacht zu Dienstag (03:20 Uhr) brach ein unbekannter Mann in ein Lebensmittelgeschäft an der Recklinghäuser Straße ein. Im Kassenbereich öffnete er gewaltsam Schranktüren. Letztendlich entwendete er mehrere Stangen mit Zigaretten. Die Beute verstaute er in einem Sack für Gartenabfälle.

Der Tatverdächtige ist auf Videoaufnahmen zu sehen.

Personenbeschreibung: augenscheinlich männliche Statur, dunkle Hose, dunkle Jacke mit Reflektorstreifen an den Armen, Jacke mit Kapuze, Mund- und Nasenbereich mit schwarzem Stoff verdeckt

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell