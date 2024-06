POL-RE: Oer-Erkenschwick : Unfall auf Kreuzung

Recklinghausen (ots) - Auf einem Parkdeck eines Einkaufszentrums am Löhrhof kam es am Montag zu einem Unfall mit Flucht (18.00 Uhr - 18.50 Uhr). Ein unbekannter Autofahrer beschädigte den weißen Mercedes Benz (C-Klasse) eines 33-Jährigen aus Recklinghausen. Der entstandene Schaden an der hinteren linken Tür wird auf 3500 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem ...

