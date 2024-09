Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Zeugen nach Bedrohung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 33-Jähriger war am in der Nacht zum Sonntag (08.09.2024) gegen 00.15 Uhr gemeinsam mit seiner 29 Jahre alten Lebensgefährtin zu Fuß in der Hauptstraße in Gerlingen unterwegs. Als sie sich auf Höhe einer Tiefgarageneinfahrt eines Supermarktes befanden, hupte der noch unbekannte Fahrer eines weißen VW plötzlich, sodass die beiden erschraken. Die zwei liefen weiter und überquerten einen Fußgängerüberweg an einem Kreisverkehr in der Ditzinger Straße in Richtung Jakobstraße. Dabei fuhr plötzlich der Lenker des VW mit hoher Geschwindigkeit auf die Fußgänger zu, sodass die beiden ausweichen mussten, um nicht von dem Fahrzeug erfasst zu werden, und stoppte mitten auf dem Zebrastreifen. Der 33-Jährige ging auf den Pkw zu, um den Fahrer auf sein Verhalten anzusprechen. Nachdem es zunächst zu einer lautstarken verbalen Auseinandersetzung gekommen war, griff der Unbekannte plötzlich nach mutmaßlich einem Messer, stieg aus dem VW mit Stuttgarter Zulassung (S-) aus und bedrohte den Geschädigten. Als der 33-Jährige ankündigte, die Polizei zu verständigen, stieg der Unbekannte wieder in den Pkw ein und fuhr in Richtung Ditzingen davon.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten, ca. 175 cm großen, kräftig gebauten Mann mit südländischer Erscheinung gehandelt haben, der schwarz gekleidet war.

Der Polizeiposten Gerlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hierfür stehen die Tel. 07156 9449-0 sowie die E-Mail-Adresse ditzingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

