POL-PPTR: Verlust mehrerer Spanngurte auf der Autobahn - Zeugenaufruf

Trier (ots) - Wiederholt haben bislang unbekannte Täter aus zwei verschlossenen Fahrzeugen im Stadtgebiet Wertgegenstände entwendet. Im Anschluss flüchteten die Täter von der Tatörtlichkeit. In einem Fall haben die Unbekannten am Donnerstag, den 29. August, zwischen 9:30 Uhr und 16:45 Uhr, eine Scheibe eines in der Roonstraße geparkten PKW eingeschlagen. Hieraus wurde eine Handtasche und eine Regenjacke entwendet. ...

mehr