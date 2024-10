Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bei Auseinandersetzung verletzt; Festnahme bei Gaststättenkontrolle: Mann mit offenem Haftbefehl;Festnahme von mutmaßlichen Autoaufbrechern und mehr

1. Bei Auseinandersetzung verletzt - Offenbach/Innenstadt

(cb) Am Dienstagabend, gegen 20.45 Uhr, kam es in der Berliner Straße (80er Hausnummern) zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei soll ein 18-Jähriger ohne erkennbaren Grund von drei dunkel gekleideten Personen, mit dunklen Haaren und Sturmhaube, wiederholt geschlagen worden sein. Hierbei erlitt der 19 Jahre alte Offenbacher einen Unterarmbruch. Zeugen wenden sich unter der Rufnummer 060 8098-5100 an die ermittelnden Beamten.

2. Festnahme bei Gaststättenkontrolle: Mann mit offenem Haftbefehl - Neu-Isenburg

(fg) Im Zuge einer eigens initiierten Gaststättenkontrolle nahmen Polizeibeamte am frühen Mittwochmorgen in der Frankfurter Straße (110er Hausnummern) einen mit einem Haftbefehl gesuchten Mann im Alter von 26 Jahren fest. Gegen den Festgenommenen war am 15. Oktober 2024 durch ein Amtsgericht ein Sicherungshaftbefehl erlassen worden. Der verurteilte Mann, der keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besitzt, kam ins Polizeigewahrsam und wurde erkennungsdienstlich behandelt. Nun steht, vorbehaltlich der richterlichen Vorführung, die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt bevor.

3. Zeugensuche: Ermittlungen nach Beleidigung - Dietzenbach

(fg) Etwa 40 Jahre alt, 1,75 Meter groß und Dreitagebart: So lautet die Personenbeschreibung eines Hundehalters, gegen den die Polizei nun wegen Beleidigung ermittelt. Der Mann, der eine dunkelgraue Kappe, einen dunkelgrauen Pullover und eine Jogginghose trug, soll einen Fußgänger am Dienstagnachmittag, kurz vor 17 Uhr, in der Patershäuser Straße auf dem dortigen Gehweg gestoßen und beleidigt haben. Grund war der nicht an der Leine geführte Hund des unbekannten Mannes. Darauf angesprochen entwickelte sich die verbale Auseinandersetzung, die in mehreren Beleidigungen mündete. Anschließend machte sich der unbekannte Mann davon. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0.

4. Festnahme von mutmaßlichen Autoaufbrechern - Obertshausen

(cb) Die Polizei kontrollierte am Mittwochmorgen, gegen 4.20 Uhr, in der Karl-Mayer-Straße einen 17-Jährigen und seinen 16 Jahre alten Begleiter. Bei der Kontrolle der beiden Heranwachsenden fanden die Schutzleute neben verschiedenen Wertgegenständen auch Werkzeuge und Taschenlampen. Im direkten Nahbereich stellten die Ordnungshüter mehrere aufgebrochene Fahrzeuge fest. Der Tatverdacht gegen die beiden Teenager wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeug erhärtete sich, weshalb sie vorläufig festgenommen und mit auf die Dienststelle genommen wurden. Die Ermittlungen werden beim zuständigen Fachkommissariat in Offenbach geführt und dauern aktuell noch an. Zeugen sowie weitere Geschädigte melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

5. Seitenspiegel abgebaut: Hinweise erbeten - Obertshausen/ Mühlheim

(cb) Das Fachkommissariat in Offenbach hat die Ermittlungen wegen Diebstahl an einem Kraftfahrzeug in mehreren Fällen aufgenommen. Bei einem grauen Citroen, einem schwarzen Mercedes sowie einem braunen Renault Espace, welche in der Mühlstraße in Obertshausen im Ortsteil Hausen am Fahrbahnrand parkten, baute ein bislang unbekannter Täter, zwischen Montag, 19.30 Uhr und Dienstag, 7.20 Uhr, jeweils beide Seitenspiegel ab. Hierbei beschädigte dieser die Spiegelverkleidung sowie die Halterung. Der Gesamtschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Zu einem ähnlich gelagerten Fahrzeugteilediebstahl kam es zwischen Montag, 22 Uhr und Dienstag, 17.45 Uhr, in der Friedrich-Ebert-Straße (30er Hausnummern) im Mühlheimer Ortsteil Lämmerspiel. Dort durchtrennte der unbekannte Täter die Elektrokabel der Seitenspiegel eines schwarzen Mercedes Benz und demontierte anschließend beide Spiegel, bevor er in unbekannte Richtung flüchtete. Der hier entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Kripohotline 069 8098-1234 in Verbindung zu setzen.

Offenbach, 16.10.2024

