POL-RE: Recklinghausen: Hinweise zu Tatverdächtigem - Fahndung erledigt

Recklinghausen (ots) - Unbekannte brachen am Mittwochabend in ein Einfamilienhaus an der Straße Steffens Hof ein. Über ein Badezimmerfenster gelangten sie in das Gebäude. Im Erdgeschoss fanden die Einbrecher Bargeld und nahmen es mit. Im ersten Obergeschoss öffneten die Täter die Tür zu Räumen eines Bewohners. Als die Einbrecher hier die Hunde bemerkten, ...

