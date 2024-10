Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Unbekannte brachen am Mittwochabend in ein Einfamilienhaus an der Straße Steffens Hof ein. Über ein Badezimmerfenster gelangten sie in das Gebäude. Im Erdgeschoss fanden die Einbrecher Bargeld und nahmen es mit.

Im ersten Obergeschoss öffneten die Täter die Tür zu Räumen eines Bewohners. Als die Einbrecher hier die Hunde bemerkten, flüchteten sie. Der Bewohner war ebenfalls in den Räumen, konnte aber keine Angaben zu den Tätern machen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell