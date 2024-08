POL-WAF: Oelde. Diebstahl mehrerer Kupferrohre

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind in eine Doppelhaushälfte in Ahlen eingebrochen. Zwischen Donnerstag (22.08.2024, 00.30 Uhr) und Samstag (24.08.2024, 14.15 Uhr) verschafften sie sich Zugang zu dem Haus an der Willi-Schwienhorst-Straße. Hier stahlen sie eine Geldkassette mit Bargeld und flüchteten. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

