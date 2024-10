Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vier Schwerverletzte und Schaden von rund 100.000 Euro; Tonnenschwere Kupferkabeltrommeln geklaut; Wer hat den Tiguan geklaut? und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Wer hat den Tiguan geklaut? - Hanau/Lamboy

(cb) Auf einen grauen VW Tiguan, welcher im Cardellweg (10er Hausnummern) am Fahrbahnrand parkte, hatten es scheinbar unbekannte Fahrzeugdiebe abgesehen. Diese klauten den grauen SUV mit HU-Kennzeichen zwischenMontag,14.45 Uhr und Dienstag,15 Uhr. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Vier Schwerverletzte und Schaden von rund 100.000 Euro - Nidderau / Bundesstraße 45

(fg) Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 45 zwischen Nidderau (Windecken) und Hanau verletzten sich am Dienstag, kurz vor 18 Uhr, vier Personen schwer; die vier Unfallbeteiligten wurden allesamt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Zuge der polizeilichen sowie der rettungsdienstlichen Maßnahmen war die Bundesstraße bis 21 Uhr voll gesperrt. Auch die örtliche Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Nach derzeitigen Erkenntnissen waren ein 36-jähriger Mazda-Fahrer und ein 39-Jähriger in seinem Mercedes Vito kurz vor 18 Uhr in genannter Reihenfolge auf der Bundesstraße 45 aus Nidderau (Windecken) kommend in Richtung Hanau unterwegs. Zwischen dem Mazda und dem Mercedes sollen sich weitere Autos befunden haben. Der Mercedes-Lenker soll sodann in einer leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und beim Einscheren zurück auf die eigene Fahrbahn mit der Front das Heck des Mazda touchiert haben. Der Mazda wurde daraufhin auf die Gegenfahrbahn in den dortigen Verkehr geschleudert. Der Wagen kollidierte mit einem entgegenkommenden Skoda Octavia, an dessen Steuer ein 29 Jahre alter Mann saß. Im Auto befand sich zudem seine 28-jährige Beifahrerin. Der Skoda kollidierte nach dem Aufprall mit mehreren Leitplankenelemente und kam am Fahrbahnrand zum Stehen. Der Mercedes prallte ebenfalls gegen mehrere Leitplankenelemente und kollidierte letztlich frontal mit einer etwa 100 Meter entfernten Ampelanlage, an der ebenfalls Sachschaden entstand. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die drei beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden. Gegen den 39-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Möglicherweise könnte der gesundheitliche Zustand zum Zeitpunkt des Unfalls beim Mercedes-Lenker ursächlich sein; die Ermittlungen dahingehend dauern an. Die Polizei sucht weitere Zeugen des Unfallgeschehens und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

3. Tonnenschwere Kupferkabeltrommeln geklaut - Hammersbach/Markköbel

(cb) Wer hat die beiden tonnenschweren Kupferkabeltrommeln, welche in der Straße "Auf dem Alten Hof" (einstellige Hausnummern) abgestellt waren, geklaut und wie wurden sie abtransportiert? Diesen Fragen gehen die Ermittler nun nach und suchen Zeugen, welche Angaben zu dem Diebstahl, welcher sich zwischen Montag, 20 Uhr und Dienstag, 7.30 Uhr, ereignete, machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 9010-0 in Verbindung zu setzen.

4. Wer hat die Mauer beschädigt? - Linsengericht/Großenhausen

(cb) Eine Grundstücksmauer in der Lützelhäuser Straße (einstellige Hausnummern) wurde durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher stark beschädigt. Ersten Erkenntnissen nach beschädigte der Unbekannte, zwischen 21.15 und 22 Uhr, beim Wenden mit seinem Fahrzeug die Mauer und flüchtete anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 500 Euro zu kümmern. Die Polizei in Gelnhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

5. Schwarzer Audi rammte Mercedes und flüchtet - Schlüchtern

(cb) Einen Schaden von etwa 2.500 Euro verursachte der Fahrer eines schwarzen Audi, als er am Montag, gegen 18.30 Uhr, einen silbernen Mercedes rammte. Der schwarze Audi fuhr aus einer Parkplatzausfahrt auf die Gartenstraße, missachtete dabei die Vorfahrt des silbernen Mercedes mit SLÜ-Kennzeichen und touchierte diesen. Dadurch wurde die Frontschürze des Audi, an dem ein britisches Kennzeichenschild angebracht war, abgerissen. Der Fahrer flüchtete im Anschluss, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, in Richtung Innenstadt. Die Ermittler suchen nun Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Fahrer des Audi oder dessen Fahrzeug geben können. Diese wenden sich bitte an die Ermittler in Schlüchtern, die unter der Rufnummer 06661 9610-0 erreichbar sind.

