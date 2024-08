Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Unlingen/B312 - Während der Fahrt eingeschlafen

Am Sonntag kam ein Autofahrer bei Unlingen von der Bundesstraße ab und verursachte Sachschaden.

Ulm (ots)

Ein 45-Jähriger war um 7.30 Uhr auf der B312 von Biberach in Richtung Riedlingen unterwegs. Zwischen Hailtingen und Göffingen kam er mit seinem silbernen Opel Meriva nach rechts von der Straße ab und überfuhr einen Leitpfosten. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr er anschließend in Richtung Riedlingen davon. Durch Zeugen gelang es den Fahrer aus Riedlingen zu ermitteln. Der gab gegenüber den Beamten an, dass er infolge eines Sekundenschlafs von der Straße abkam. Die Polizei Riedlingen (Tel. 07371/9380) hat den Unfall aufgenommen. Bei ihren Ermittlungen bittet die Polizei um weitere Hinweise von Zeugen. Insbesondere den Fahrer eines zur Unfallzeit entgegenkommendes Auto sucht die Polizei. Denn der musste wohl aufgrund der Fahrweise des 45-Jährigen abbremsen.

++++1674206(TH)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell