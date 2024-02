POL-Pforzheim: (FDS) Seewald - Holztransport kippt um

Pforzheim (ots) - Vier Automaten einer Waschstraße sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Pforzheim aufgebrochen worden. Die unbekannten Täter brachen im Zeitraum zwischen Samstag, um 22:00 Uhr, und Sonntag, um 09:30 Uhr, vier Münzgeldautomaten einer Waschstraße in der Kaiser-Friedrich-Straße in Pforzheim auf. Hierbei entwendeten sie Münzgeld in noch ...

