POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannte brechen Waschanlagenautomaten auf

Pforzheim (ots)

Vier Automaten einer Waschstraße sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Pforzheim aufgebrochen worden.

Die unbekannten Täter brachen im Zeitraum zwischen Samstag, um 22:00 Uhr, und Sonntag, um 09:30 Uhr, vier Münzgeldautomaten einer Waschstraße in der Kaiser-Friedrich-Straße in Pforzheim auf. Hierbei entwendeten sie Münzgeld in noch unbekannter Höhe, auch der entstandene Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd bittet Zeugen oder Hinweisgeber darum, sich unter Nummer 07231 1863311 zu melden.

Jona Freyer, Pressestelle

