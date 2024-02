Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Verkehrsunfall: 25-Jähriger muss Führerschein abgeben

Niefern-Öschelbronn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend in Niefern ist der mutmaßliche Verursacher offensichtlich alkoholisiert gewesen.

Ein 25-Jähriger steht im Verdacht, mit seinem BMW einen Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1125 von Niefern kommend in Richtung der Kreuzung mit der Bundesstraße 10 verursacht zu haben. Der mutmaßliche Verursacher soll einem anderen Pkw an einer roten Ampel aufgefahren sein und es kam zu Beschädigungen an beiden Fahrzeugen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 25-Jährige offensichtlich alkoholisiert ist. Ein mit ihm durchgeführter Alkoholvortest hatte einen Wert von rund drei Promille. Aufgrund dessen wurde der 25-Jährige zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht, seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht näher bekannt, verletzt wurde nach jetzigem Stand niemand.

Jona Freyer, Pressestelle

