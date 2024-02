POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrzeug beschädigt und weitergefahren - Die Polizei sucht Unfallzeugen

Neuenbürg (ots) - Ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich ist die Bilanz einer Trunkenheitsfahrt am Samstagabend auf der Landesstraße 340. Ein 47-jähriger Dacia-Fahrer befuhr gegen 20:00 Uhr die Landesstraße 340 von Dobel kommend in Richtung Höfen an der Enz. Während der Fahrt setzte er mit seinem Pkw zum Überholen der ihm vorausfahrenden beiden ...

mehr