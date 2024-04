Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Die Familien vom LZ1 erlebten einen unvergesslichen Familientag im Kettelerhof

Werne (ots)

Am vergangenen Wochenende erlebten die Familien mit Kindern der Freiwilligen Feuerwehr Werne einen unvergesslichen Tag voller Spaß und Abenteuer im Kettelerhof in Haltern am See.

Bei tollem Wetter machten sich die Mitglieder der Feuerwehr gemeinsam mit ihren Familienmitgliedern auf den Weg zu dem beliebten Ausflugsziel.

Alleine schon die Fahrt im "Feuerwehrauto" ließ das Herz der Kinder schon höher schlagen. Der Kettelerhof bot den Familien ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt.

Die Kinder konnten sich auf dem weitläufigen Gelände austoben und die zahlreichen Attraktionen entdecken, darunter Spielplätze, Trampolinanlagen und Streichelzoos.

Währenddessen genossen die Eltern die idyllische Atmosphäre und nutzten die Gelegenheit, sich bei einer leckeren Wurst vom Grill auszutauschen.

Besonders beeindruckend war die Vielfalt an Aktivitäten, die der Kettelerhof zu bieten hatte. Von Ponyreiten über Kletterabenteuer bis hin zu Wasserspielen - für jeden Geschmack war etwas dabei.

Die strahlenden Gesichter der Kinder und das fröhliche Lachen zeugten davon, wie sehr sie den Tag genossen haben.

"Es war wunderbar zu sehen, wie die Familien unserer Feuerwehr gemeinsam Zeit verbracht haben", sagten die Teilnehmer. "Solche Ausflüge stärken den Zusammenhalt innerhalb unserer Gemeinschaft und sind wichtig für das Wohlbefinden unserer Mitglieder und ihrer Familien."

Der Ausflug in den Kettelerhof war nicht nur eine willkommene Abwechslung vom Alltag, sondern auch eine Gelegenheit für die Familien, sich näher kennenzulernen und gemeinsame Erinnerungen zu schaffen.

Mit viel Vorfreude blicken die Mitglieder der Feuerwehr Werne bereits jetzt auf zukünftige gemeinsame Aktivitäten und Ausflüge. Der Tag endete mit strahlenden Gesichtern und einem leckeren Eis.

Die Freiwillige Feuerwehr Werne bedankt sich herzlich beim Orgateam für die geleistete Arbeit und freut sich auf ein Wiederholung.

