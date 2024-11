Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Eppingen: Großeinsatz an Schulzentrum

Heilbronn (ots)

Am Freitagmittag, ab 11:45 Uhr kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften an der Selma-Rosenfeld-Realschule in Eppingen. Auslöser des Einsatzes war das Versprühen eines Reizstoffes im Schulgebäude. Einige Schülerinnen und Schüler beklagten sich über Atemwegsreizungen, der Geruch breitete sich im Gebäude aus. Der Schulbetrieb wurde eingestellt und das Schulgebäude mit allen 980 Schülerinnen und Schüler komplett geräumt. Die Schüler wurden durch die eintreffenden Einsatzkräfte umgehend versorgt und in die naheliegende Stadthalle zur Betreuung gebracht. Zum Stand der Meldung wurden 45 Schülerinnen und Schüler leicht verletzt und ambulant behandelt, zwei Schüler wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die weiteren Schüler konnten zwischenzeitlich nach Hause entlassen werden. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Zwischenzeitlich wurde der Polizeieinsatz an der Schule beendet.

