POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Diverse Kabel aus Rohbau gestohlen - Zeugen gesucht

Heilbronn (ots) - Lauda-Königshofen: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht Am Donnerstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 290 bei Lauda-Königshofen. Gegen 20:40 Uhr kollidierte ein 32-jähriger Mercedes Fahrer, der in Richtung Tauberbischofsheim unterwegs war, mit einem an der Einmündung nach Lauda verkehrsbedingt wartenden BMW-Fahrer. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im ...

mehr