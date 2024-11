Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt, Brand in Einfamilienhaus

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Zeugen nach Einbruch in Modegeschäft gesucht Zwei bisher unbekannte Männer verschafften sich am frühen Freitagmorgen unberechtigt Zutritt zu einem Modegeschäft in Bad Rappenau. Gegen 1.30 Uhr gelangten die Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Tür ins Innere des Gebäudes in der Bahnhofstraße. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Die beiden Personen können wie folgt beschrieben werden: - Circa 1,85 Meter groß - Trugen schwarze Oberbekleidung; Kapuzen ins Gesicht gezogen Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Schlosspark. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu den beiden Männern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an den Polizeiposten Bad Rappenau.

Heilbronn: Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag unberechtigt Zugriff auf die Warenauslage eines Kiosks im Heilbronner Pfühlpark. Zwischen 17 Uhr am Mittwoch und 7.30 Uhr am nächsten Morgen entfernten der oder die Täter das Vorhängeschloss der Verriegelung der hölzernen Klapplade des Verkaufsfensters und konnten so durch die dahinterliegende Vergitterung in die Auslage fassen. Was genau entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Außerdem wurde ein Fenster eines Lagerraums des Grünflächenamts der Stadt Heilbronn eingeschlagen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Schwaigern: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Schwaigern zu. Gegen 15 Uhr war ein 23-Jähriger mit seinem VW Golf in der Massenbacher Straße unterwegs und fuhr in die Gemminger Straße ein. Hierbei übersah er vermutlich den vorfahrtsberechtigten 21-Jährigen Honda Fahrer, der mit seinem Motorrad bereits auf der Gemminger Straße fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es daher zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Zweiradfahrer stürzte, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro. Beide wurden abgeschleppt.

Beilstein: Brand in Einfamilienhaus - Zwei Personen leicht verletzt Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts brach am Donnerstagmorgen ein Feuer in einem Haus in Beilstein aus. Gegen 10.45 Uhr wurden der Brand im ersten Obergeschoss des Gebäudes in der Gartenstraße gemeldet. Zu dieser Zeit befanden sich zwei 83-jährige und ein 51-jähriger Bewohner im Haus. Die Freiwilligen Feuerwehren Beilstein und Oberstenfeld waren mit 7 Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort und konnten die Flammen unter Kontrolle bringen. Die beiden Senioren wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf circa 100.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell