Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 14./15.02.2024 MIT EINEM BERICHT AUS DEM LANDKREIS HEILBRONN

Heilbronn (ots)

Fürfeld/BAB A6: Sattelzug geriet ins Schleudern und kippte um Gegen Mitternacht kam es nach jetzigem Erkenntnisstand auf der A6 in Fahrtrichtung Sinsheim auf dem rechten Fahrstreifen bei einem Sattelzug zu einem Reifenplatzer. Der Sattelzug prallte daraufhin in die Beton-Mittelleitplanke, kippte anschließend um und kam auf allen drei Fahrstreifen und dem Standstreifen zum Liegen. Anschließend geriet der Sattelzug, der 19 Tonnen Süßwaren und Hygieneartikel geladen hatte, in Brand. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die A6 in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Sperrung der A6 wird noch mehrere Stunden andauern. Polizei und Feuerwehr sind mit zahlreichen Kräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell