Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Gartenhütte abgebrannt, Dieb unterwegs, Einbrüche, Körperverletzung und Verkehrsunfälle

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Frankenbach: Gartenhütte abgebrannt Am Mittwoch kam es in Heilbronn-Frankenbach zu einem Brand in einer Gartenhütte im Bereich "Gewann Seegarten". Aus bislang unbekannter Ursache brach im Innenraum gegen 11.30 Uhr ein Feuer aus, das die Gartenhütte komplett zerstörte. Die im vorderen Bereich der Hütte untergebrachten Zuchttauben konnten glücklicherweise rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Neckargartach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

B39/Kirchardt: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person Am Mittwochabend ereignete sich auf der Bundesstraße 39 bei Kirchardt ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Roller. Der 27-jährige Fahrer eines Smart fuhr gegen 21.24 Uhr von Fürfeld in Richtung Kirchardt und bemerkte das in gleiche Richtung fahrende Kleinkraftrad vermutlich aufgrund fehlender Beleuchtung zu spät. Der Zweiradfahrer wurde von dem Smart erfasst und stürzte. Der 28-jährige Rollerfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme konnten leere Alkoholflaschen und Drogenutensilien beim Rollerfahrer aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem musste er im Krankenhaus eine Blutprobeabgeben. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Der Pkw sowie der Roller waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Heilbronn: Diebstahl aus Pkw

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Heilbronn auf einer Parkfläche an der Deutschhofstraße ein Pkw aufgebrochen. Der Täter schlug hierzu die Beifahrerscheibe des Fahrzeugs ein und entwendete aus dem Wagen einen Geldbeutel. Zeugen die Im Zeitraum von Mittwoch 20.30 Uhr bis Donnerstag 5.45 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Hinweise zum Täter geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 10474790 mit dem Polizeirevier Heilbronn in Verbindung zu setzen. Heilbronn: 23-Jähriger nach Diebeszug durch Heilbronn festgenommen Am frühen Donnerstagmorgen wurde eine junge Frau in Heilbronn Opfer eines Diebstahls in ihrer eigenen Wohnung. Nach einem Barbesuch kehrte die 19-Jährige gegen 2 Uhr mit einer Freundin zurück zu ihrer Wohnung in der Werderstraße und bemerkte einen unbekannten Mann, der sich ohne etwas zu sagen mit in ihr WG-Zimmer begab und sich auf das dortige Bett setzte. Nach Aufforderung verließ er die Wohnung, jedoch stellte die Bewohnerin im Nachhinein fest, dass ihr iPhone und eine Polaroid-Kamera entwendet wurden. Das iPhone konnte kurz darauf lokalisiert und der Täter auf dem Kiliansplatz festgenommen werden. Der Tatverdächtige, ein 23-jähriger Mann, wurde mit weiterem mutmaßlichem Diebesgut aufgegriffen und steht unter Verdacht, in der Nacht noch vier weitere Diebstähle im Innenstadtbereich begangen zu haben. Die Ermittlungen dauern an. Heilbronn: Körperverletzung in der Innenstadt - Zeugen gesucht Am Mittwochmorgen kam es gegen 10 Uhr in der Kilianstraße in Heilbronn zu einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter schlug einem 68-jährigen Mann mit der Faust gegen das linke Ohr, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Der Angreifer flüchtete anschließend in Richtung Allee. Der Täter wurde als männlich, ca. 180 cm groß und zur Tatzeit in schwarzer Kleidung beschrieben. Besonders auffällig war, dass er ohne Schuhe und nur mit Socken an den Füßen unterwegs war. Hinweise zu der Person werden vom Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegengenommen.

Heilbronn: Versuchter Einbruch in Restaurant in Heilbronn - Zeugen gesucht In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchten zwei Männer in ein Restaurant in der Schellengasse in Heilbronn einzubrechen. Eine Zeugin beobachtete die Tat gegen 2.40 Uhr aus ihrer Wohnung und alarmierte später die Polizei. Die Einbrecher versuchten ein Fenster zur Küche aufzubrechen, ließen aber von ihrem Vorhaben ab, nachdem sie bemerkt hatten, dass sie gesehen wurden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens am Fenster ist noch unklar. Die Täter sprachen Arabisch, trugen helle Oberbekleidung und flohen in unbekannte Richtung. Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 74790 entgegen.

Neckarsulm: Betrunkener missachtet Vorfahrt und verursacht Unfall Am Mittwochabend ereignete sich auf der Kreisstraße 2000 bei Bad Friedrichshall ein Verkehrsunfall, als ein Pkw-Fahrer beim Einbiegen die Vorfahrt eines anderen Fahrzeuges missachtete. Der 55-jährige Fahrer eines Mini befuhr gegen 21.15 Uhr die Straße "Hasenmühle". Beim Einbiegen in die K2000 einen 36-jährigen Audi-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Da während der Unfallaufnahme deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des 55-Jährigen festgestellt werden konnte wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von 1,5 Promille an. Der Mann musste die Beamten daraufhin zu Blutentnahme begleiten. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

