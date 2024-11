Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis/Mosbach: Transporter überschlägt sich auf der Landesstraße 525 bei Sattelbach

Ein 35-jähriger Fahrer eines Fiat Kleintransporter war am Mittwochabend gegen 19:45 Uhr in Fahrtrichtung Mosbach unterwegs gewesen, als er schließlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer langgezogenen Linkskurve bei Sattelbach nach links von der Fahrbahn abkam. In der weiteren Folge schleuderte dieser über die Gegenspur in den Grünstreifen und überschlägt sich dann einmal. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der 35-jährige Fahrer des Fiat musste zunächst durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird derzeit mit ca. 8.000 Euro beziffert. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges musste die Landesstraße bis ca. 20.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden.

