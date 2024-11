Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Auto überschlagen

Heilbronn (ots)

Untergruppenbach: Porsche überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt Am Mittwochmorgen ereignete sich gegen 9.45 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung der Landesstraße 1111 und der Kreisstraße 2155 bei Untergruppenbach. Ein 44-jähriger Porsche-Fahrer, der aus Richtung Donnbronn kam, wollte nach rechts auf die K2155 in Richtung Talheim abbiegen. Dabei geriet sein Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer konnte sich glücklicherweise selbst aus dem Fahrzeug befreien und erlitt nur leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

