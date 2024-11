POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 02.11.2024

Polizeiinspektion Diepholz

Pressemeldung der PI Diepholz vom 02.11.2024

Stuhr - Einbruch in Firmenfahrzeug

Im Zeitraum vom 31.10.24, 18:00 Uhr, bis zum 01.11.24, 07:30 Uhr, ist es in der Akazienstraße in Stuhr zu einem Einbruch in ein Firmenfahrzeug gekommen. Die bisher unbekannten Täter haben das Kraftfahrzeug dabei gewaltsam geöffnet und im Anschluss u.a. Werkzeug entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter der Telefonnummer 0421/80660 entgegen. ________________________________________ Weyhe - Felgendiebstahl

Im Zeitraum vom 30.10.2024 bis zum 01.11.2024 ist es in der Zeppelinstraße 20 in Weyhe zu einem Felgendiebstahl gekommen. Die bisher unbekannten Täter gelangen hierbei auf ein umfriedetes Grundstück, demontieren im Folgenden vier hochwertige Kompletträder und entfernen sich unerkannt vom Tatort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter der Telefonnummer 0421/80660 entgegen. ________________________________________

Syke, Barrien, Verkehrsunfall

Am 01.11.2024, gegen 08:18 Uhr, befuhr ein Pkw einer Fahrschule die Barrier Straße in nördliche Fahrtrichtung. An der Kreuzung Barrier Str./ Sudweyher Landstraße bremste der 17- jährige Fahrschüler aufgrund eines Lichtzeichenwechsels der vorhandenen Lichtzeichenanlage den Pkw abrupt ab. Die Fahrschullehrerin befand sich auf dem Beifahrersitz. Ein nachfolgender 22- jähriger Pkw- Führer übersah den Bremsvorgang und fuhr dem Fahrschulwagen auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt.

Syke, Verkehrsunfall

Am 01.11.2024, gegen 18:10 Uhr, befuhr ein 30- jähriger Pkw-Führer die Ernst-Boden-Str. in Syke. Vor ihm befuhren ein 69- jähriger Pkw- Führer und ein 75- jähriger Pkw-Führer die Straße in die gleiche Fahrtrichtung. Aus Unachtsamkeit fuhr der 30- jährige dem 69- jährigen auf, wodurch dieser auf den 75- jährigen geschoben wurde. Der 69- jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1200 Euro.

