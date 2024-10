Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 31.10.2024

Diepholz (ots)

Schwerer Verkehrsunfall in Sulingen-Stadt: Am Donnerstagmorgen, den 31.10.2024, gegen 07:00 Uhr, ereignete sich auf einer Gemeindestraße im Bereich Sulingen-Stadt ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer übersah beim Rangieren eine 82-jährige Fußgängerin und erfasste diese. Die Fußgängerin erlitt hierdurch lebensgefährliche Verletzungen und musste mittels Rettungshubschraubers in ein Klinikum verbracht werden. Die anliegende Kreisstraße 2 musste im Rahmen des Einsatzes kurzzeitig gesperrt werden.

Verkehrsunfall mit drei Pkw und fünf verletzten Personen in Sulingen: Am Mittwoch, den 30.10.2024, gegen 17:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall, welcher fünf Verletzte und drei beschädigte Pkw zur Folge hatte. Ein 63-jähriger Pkw-Führer beabsichtigte von der Straße Döhrel nach links auf die B 214 in Fahrtrichtung Diepholz abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 51-jährigen Pkw-Führers, welcher die B 214 in Fahrtrichtung Diepholz befuhr. In Folge der Kollision wurde das Fahrzeug des 63-jährigen auf den dritten, verkehrsbedingt wartenden Pkw eines 51-jährigen Fahrzeugführers geschoben. Durch das Unfallgeschehen wurden fünf Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 18.000 EUR geschätzt.

Syke - Komplettentwendung zweier Pkw

In den frühen Morgenstunden des 30.10.2024 ist es in der Bettina-von-Arnim und der direkt nebenan befindlichen Clara-Schumann-Straße in Syke zu einer Komplettentwendung eines Audi RS6 und eines Audi Q5 gekommen. Die bislang unbekannten Täter haben sich hier offenbar die Schwächen des sog. "Keyless-Go" zu Nutze gemacht und konnten so Zugriff auf das Auto erlangen.

Hinweise zur Tat oder Tätern nimmt die Polizei Syke unter 04242-9690 entgegen.

