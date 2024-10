POL-DH: --- Asendorf - Radfahrerin stürzt aufgrund eines gesundheitlichen Problems und stirbt

Diepholz (ots) - Von Samstag, 26.10.24, bis Dienstag, 29.10.24, fand auf dem Marktplatz in Brockum der diesjährige "Brockumer Markt" statt. Der Markt war an allen Tagen gut besucht, insgesamt haben rund 250 000 Menschen den Markt besucht. Es wurde ausgelassen und überwiegend friedlich gefeiert. In den Abendstunden verlagerte sich das Besucheraufkommen in die Zelte. Hier wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert, ...

