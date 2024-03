POL Schwaben Nord: 87-Jährige von Trickbetrügern aufgesucht

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Sonntag (03.03.2024) bedrohten zwei bislang unbekannte Täter einen 31-Jährigen am Rathausplatz und entwendeten dessen Kopfhörer. Gegen 22.00 Uhr kam es zu nächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 31-Jährigen und den beiden bislang unbekannten Männern. Im weiteren Verlauf ging einer der beiden Unbekannten den 31-Jährigen körperlich an und entwendete dabei ...

