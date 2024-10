Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum, Fahrzeuge aufgebrochen und Werkzeug entwendet - Sulingen, Pkw prallt frontal gegen Baum ---

Diepholz

Bassum - Fahrzeuge aufgebrochen Werkzeug entwendet

In Bassum-Neubruchhausen sind in der Nacht von Montag auf Dienstag gleich zwei Transporter aufgebrochen worden. In beiden Fällen entwendeten die Täter Werkzeuge und elektrische Geräte. In der Straße Im Lerchenfeld öffneten die Täter gewaltsam einen Ford Transit und in der Straße Zur Ortsloge einen VW-Bus. Der gesamte Schaden beträgt mindestens 13000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Weyhe - Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug ist am Dienstagmorgen in Kirchweyhe, Parkplatz einer Arztpraxis in der Bahnhofstraße 52, beim Ein-. oder Ausparken gegen einen Pkw Audi A3 gefahren und ist dann geflüchtet. An dem Audi entstand ein Schaden von ca. 6000 Euro. Der Unbekannte muss in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 08.30 Uhr den Schaden verursacht haben, danach ist er geflüchtet, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Sulingen - Gegen Baum gefahren und schwer verletzt

Aus noch ungeklärter Ursache ist ein 87-jähriger Fahrer mit seinem Pkw am Dienstagmittag in Sulingen, Dahlskamp (B 214), von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 87-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Gegen 13.00 Uhr war der Senior auf der B 214 von Sulingen Richtung Diepholz unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen geriet der Pkw nach rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Rettungsdienst und ein Notarzt versorgten den Schwerverletzten und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 10000 Euro.

