Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruchsversuch in Kaarst

Kaarst (ots)

Am Montag (12.02.), kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus an der Sonnenstraße in Kaarst. Gegen 20:35 Uhr hörten Zeugen zwei laute Geräusche hinter dem Haus und machten durch Rufe auf sich aufmerksam. Daraufhin flüchteten zwei männliche Personen über einen Zaun in einen anliegenden Garten und von dort aus in Richtung Merkurstraße. Die Unbekannten seien circa 170 bis 175 Zentimeter groß und seien dunkel gekleidet gewesen. Die hinzugezogene Polizei konnte zwei beschädigte Terrassentüren feststellen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

Die Polizei rät: Haben Sie beim Einbruchschutz insbesondere auch Ihre Fenster im Blick - vor allem, wenn diese leicht erreichbar sind. Ein nicht ausreichend gesichertes Fenster oder die Terrassen- bzw. Balkontür ist mit einem einfachen Werkzeug schnell aufgehebelt. Die Fachberater der Kripo zeigen Ihnen, worauf es bei einer effektiven Sicherung ankommt. Vereinbaren Sie einen Termin zur persönlichen Beratung unter Telefon 02131 300-0.

