POL-NE: Diebe stehlen schwarzen Audi RS6 Avant

Neuss-Dormagen (ots) - Am 12.02.2024, 21:05 Uhr, kam es zu einem Raubüberfall auf die Aral-Tankstelle in Dormagen-Zons an der B9. Zwei bislang unbekannte Männer betraten den Verkaufsraum der Tankstelle, bedrohten die beiden anwesenden Kassierer mit einer Schusswaffe und forderten die Herausgabe von Bargeld. Nachdem sie Bargeld in unbekannter Höhe erhielten, flüchteten sie zu Fuß in unbekannter Richtung. Eine Fahndung mit starken Polizeikräften verlief bislang ...

mehr