POL-DH: --- Weyhe, Schüler am Fußgängerüberweg angefahren - Lemförde, Alkoholisierter Fahrer landet an Straßenlaterne

Weyhe - Schüler am Fußgängerüberweg angefahren

Ein 16-jähriger Schüler ist am Montagmittag gegen 11.40 Uhr am Fußgängerüberweg in der Schulstraße in Leeste angefahren und leicht verletzt worden. Der Schüler wollte mit seinem Fahrrad den Überweg vor der Schule überqueren, als er von einem Pkw angefahren wurde. Der 16-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Die 73-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Schulstraße in Richtung Leester Straße, übersah den Schüler und nahm ihm damit das Vorrecht den Überweg zu überqueren. Der leicht verletzte Schüler wurde an die Eltern übergeben. Es entstand ein Schaden von insgesamt ca. 2000 Euro.

Syke - Pedelec Diebstahl

In Syke wurden im Laufe des Montags gleich zwei Pedelecs entwendet. Ein Pedelec der Marke Cube wurde zwischen 07.30 bis 14.30 Uhr aus einer Bushaltstelle in der Barrier Straße entwendet. Ein zweites Pedelec der Marke Univerga im Wert von 1500 Euro entwendeten Unbekannte aus einem Fahrradstand in der Nähe des Bahnhofes in der Straße Am Ristedter Weg. Hinweise zu den Diebstählen oder dem Verbleib der Pedelecs nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Lemförde - Alkoholisierter Fahrer landet an Straßenlaterne

Ein 20-Jähriger befuhr in der Nacht zum Montag gegen 03.35 Uhr die Straße Auf dem Bülten. Nach eigenen Angaben zwang ihn der Gegenverkehr auf seiner Fahrspur zum Ausweichen. Dabei verlor er die Kontrolle und fuhr mit dem Pkw gegen eine Straßenlaterne. Die Polizei stellte bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit Alkoholbeeinflussung fest. Ein Test ergab 1,2 Promille. Der 20-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und anschließend auch seinen Führerschein. Durch den Unfall entstand ein Schaden von ca. 9000 Euro.

