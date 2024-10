Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Restaurant

Arnstadt, Ilm-Kreis (ots)

In den Freitagmorgenstunden brachen Unbekannte in ein Restaurant am Ledermarkt ein. Durch gewaltsames Öffnen eines Fensters drangen der oder die Täter in das Gebäude ein. Entwendet wurden elektronische Artikel und Bargeld im Gesamtwert mehrerer tausend Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei unter Tel. 03677-601124, Bezugsnummer 0258199/2024 entgegen. (jk)

