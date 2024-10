Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sinnlose Zerstörungswut

Waltershausen / LK Gotha (ots)

Unbekannte Täter beschädigten am Samstag bis ca. 16:00 Uhr insgesamt neun PKWs, welche in der Johannes-Matthäus-Bechstein-Straße von Waltershausen abgeparkt waren, indem jeweils die Heckwischer gewaltsam abgerissen wurden. Bis dato dauern die Ermittlungen zur Aufklärung der Straftaten an. Die Polizei Gotha bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht haben, sich bei der Polizei zu melden. Az. 0258745/24 (ri)

