Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Strom in Haus gerast

Waltershausen / LK Gotha (ots)

Ein 29jähriger BMW-Fahrer befuhr am Samstagfrüh gegen 02:45 Uhr die Ortsstraße in Waltershausen stadtauswärts. Auf Höhe der Hausnummer 12 verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal in die Fassade eines Wohnhauses. Ein Atemalkoholtest beim 29jährigen BMW-Fahrer ergab einen Wert von 1,42 Promille. Ein Drogenvortest war im Ergebnis positiv auf Cannabis. Der Unfallfahrer wurde bei dem Crash nicht verletzt, musste aber trotzdem in Begleitung von Polizeibeamten zur Blutentnahme im Krankenhaus vorstellig werden. Am nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. An der Hausfassade entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die Feuerwehr Waltershausen war am Einsatz ebenso beteiligt und unterstützte im Zuge der Sachverhaltsbewältigung. (ri)

