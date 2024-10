LPI-GTH: Aufmerksame Bürger lassen Trickbetrüger verzweifeln

Ilmenau, Ilm-Kreis (ots) - Am 04.10.2024 erreichten die Polizei Ilmenau zwei Meldungen über Diebstahlshandlungen in einem Mehrfamilienhaus "Am Stollen" in Ilmenau. Hierbei haben bislang unbekannte Täter in der Nacht vom Donnerstag, den 03.10.2024 auf Freitag, den 04.10.2024 zwei Kellerverschläge aufgebrochen und in der Folge zwei Fahrräder entwendet. Beim Stehlgut handelte es sich um ein grünes Fahrrad der Marke ...

