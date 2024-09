Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hüddessum - Zeugenaufruf nach körperlicher Auseinandersetzung auf Reiterparty

Hildesheim (ots)

Hüddessum, Machtsumer Str. (al) In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 22.09.24, ist es am frühen Morgen gegen 01:55 Uhr im Festzelt der Reiterparty des ansässigen Vereins zu einem Konflikt zwischen zwei Personengruppen gekommen. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung ist eine Person durch eine Kopfnuss und eine weitere Person durch einen Schlag mit einem unbekannten Gegenstand auf den Kopf verletzt worden. Der Täter zur letztgenannten Tathandlung konnte noch nicht ermittelt werden. Wer zur angegebenen Tatzeit noch Gast im Festzelt gewesen ist und Angaben zu einem möglichen Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 zu melden.

