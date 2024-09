Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Duingen

Hildesheim (ots)

Duingen (neu) - Am Samstag, den 21.09.2024, gegen 05:00 Uhr, kam es im Bereich Duingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-Jähriger aus Eimen befuhr zu dieser Zeit die B 240 von Duingen- Cappelenhagen aus kommend in Richtung Ith. In einer Rechtskurve geriet er nach links über die Gegenfahrbahn und kam von der Straße ab. Abseits der Fahrbahn kollidierte er mit einem Metallgeländer und anschließend mit einem privaten Grundstückszaun.

Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, hielten an der Unfallstelle an und verständigten umgehend die Rettungskräfte. Die eingesetzten Polizeibeamten bemerkten bei dem jungen Fahrzeugführer Alkohol in der Atemluft. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis über zwei Promille. Durch einen Arzt wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde eingezogen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf 5.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell