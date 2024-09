Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Dienstag kam es auf Bottroper Stadtgebiet zu Einbrüchen in zwei Kindergärten und eine Schule.

Um 03:45 Uhr lösten unbekannte Einbrecher einen Alarm in einem Kindergarten an der Mühlenstraße aus. Hier hatten sie die Terrassentür aufgehebelt, um in das Gebäude zu gelangen. Nach aktuellen Erkenntnissen flüchteten die Täter nach der Alarmauslösung ohne Beute.

Mit Bargeld flüchteten Einbrecher aus einem Kindergarten an der Zeppelinstraße. Auch hier hebelten die Täter eine Tür als Zugang auf. Im Gebäude wurden die Gruppenräume und ein Büro nach Beute durchsucht.

An der Böckenhoffstraße war eine Schule das Ziel von unbekannten Einbrechern. Hier wurden ein Fenster und eine Tür zu zwei Gebäuden aufgehebelt. Im Gebäude beschädigten die Täter Türen, Schränke, Glaseinsätze von Türen und elektrische Geräte. Bislang ist bekannt, dass Bargeld, drei Musikboxen und fünf Tablets entwendet wurden.

Hinweise auf die Täter liegen in allen drei Fällen nicht vor.

Ebenfalls in der Nacht zu Dienstag brachen unbekannte Täter über eine Dachluke in eine Firma an der Batenbrockstraße ein. Sie durchsuchten das Lager nach Beute und nahmen Kabel und Autobatterien mit. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

