LPI-GTH: Mehrere Delikte bei Verkehrskontrolle festgestellt

Treffurt - Wartburgkreis (ots) - Polizeibeamte der Polizeiinspektion Eisenach kontrollierten am Donnerstagmorgen gegen 10.10 Uhr in der Straße Unterm Weiher eine 43-jährige Frau und ihren Pkw Opel. Ein Drogenvortest reagierte positiv, so dass eine Blutentnahme zu Beweiszwecken bei der Fahrerin angeordnet wurde. (av) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Eisenach ...

mehr