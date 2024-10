LPI-GTH: Mutmaßlich unter Drogeneinfluss unterwegs

Gotha (ots) - In einer Drogerie in der Jüdenstraße stellte eine Mitarbeiterin zwei Diebe auf frischer Tat fest. Eine 16-Jährige und ihr ebenfalls 16 Jahre alter Komplize steckten diverse Artikel im Gesamtwert von rund 400 Euro in einen Rucksack sowie in einen Beutel. Sie passierten den Kassenbereich ohne die Ware zu bezahlen und wurden daraufhin von der Mitarbeiterin angesprochen. Beide wurden schließlich der Polizei ...

