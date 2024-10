LPI-GTH: Schlange mitgeführt

Arnstadt (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am 29.09.2024 zwischen 17.00 Uhr und 21.00 Uhr ein gelbes Kleinkraftrad "Simson S51". Dieses befand sich vor einem Wohnhaus in der Triniusstraße und war mittels Lenkradschloss sowie am Hinterrad gesichert abgestellt. Zeugenhinweise nimmt die PI Arnstadt/ Ilmenau (03677-601124) unter Angabe der Bezugsnummer 0255941/2024 entgegen. (mla) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 ...

