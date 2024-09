Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 40-Jähriger bei Unfall in Laatzen-Mitte leicht verletzt. Unbekannter Pkw flüchtig

Hannover (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw wurde in der Nacht zu Montag, 30.09.2024, ein 40-jähriger Fußgänger leicht verletzt. Die unbekannte Fahrerin bzw. der unbekannte Fahrer des Pkw flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover wollte der 40-jährige Laatzener gegen 02:25 Uhr die Erich-Panitz-Straße im Bereich der Stadtbahnhaltestelle "Laatzen" überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr ein Pkw die Erich-Panitz-Straße aus Richtung Wülferoder Straße kommend in Richtung Kastanienweg. Als der Laatzener auf die Fahrbahn trat, übersah er den von links kommenden Pkw und stieß mit ihm zusammen. Der Mann stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Fahrer bzw. die unbekannte Fahrerin fuhr anschließend in Richtung Kastanienweg, ohne anzuhalten oder sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern. Der Laatzener wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Zeugenangaben handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen roten Pkw. Ob der Wagen bei dem Unfall beschädigt wurde, ist nicht bekannt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalls aufgenommen. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem flüchtigen Wagen geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 in Verbindung zu setzen. /rod, ms

