POL-H: Polizeidirektion Hannover unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit der Initiative Klischeefrei

Hannover (ots) - Am frühen Samstagmorgen haben derzeit noch unbekannte Täter einen Geldauromaten im hannoverschen Stadtteil Anderten gesprengt. Die Polizei sicherte den in einem Wohngebiet liegenden Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Polizei gegen 03:20 Uhr eine Detonation in einer Bankfiliale an der Pumpstraße in Hannover-Anderten gemeldet. Sofort zum Einsatzort ...

