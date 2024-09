Polizeidirektion Hannover

POL-H: Geldautomat in Hannover-Anderten gesprengt

Hannover (ots)

Am frühen Samstagmorgen haben derzeit noch unbekannte Täter einen Geldauromaten im hannoverschen Stadtteil Anderten gesprengt. Die Polizei sicherte den in einem Wohngebiet liegenden Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Polizei gegen 03:20 Uhr eine Detonation in einer Bankfiliale an der Pumpstraße in Hannover-Anderten gemeldet. Sofort zum Einsatzort entsandte Kräfte stellten fest, dass die Innenräume der Filiale massiv durch eine Sprengung verwüstet worden waren. Eine Evakuierung der anliegenden Wohngebäude war nicht notwendig. Ebenfalls alarmierte Delaborierer der Polizei überprüften den Innenraum der Bankfiliale und konnten Entwarnung geben. Weitere Detonationen waren nicht zu erwarten. Anschließend nahm der Kriminaldauerdienst die Ermittlungen auf und sicherte umfangreich Spuren.

Der entstandene Gesamtschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Personen kamen bei der Sprengung nicht zu schaden.

Ersten Zeugenangaben nach flüchteten kurz nach der Detonation zwei Personen vom Tatort in Richtung der Gollstraße. Die Polizei bittet alle Bürgerinnen und Bürger die Hinweise zur Tat geben können, sich telefonisch mit dem KDD unter der 0511 109-5555 in Verbindung zu setzen. /ms

