POL-H: Tatverdächtige zu schwerer räuberischer Erpressung ermittelt - 33-Jähriger in Untersuchungshaft

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover.

Nach einer räuberischen Erpressung am 11.08.2024 in Hannover-Ricklingen hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Der Tatverdacht richtet sich gegen ein Paar aus Hannover. Der als Hauptverdächtiger geltende Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Am Sonntagabend, den 11.08.2024, drangen zwei unbekannte Täter gewaltsam in die Dachgeschosswohnung einer Familie in Hannover-Ricklingen ein und forderten einen Schlüssel für eine nahegelegene Apotheke, um dort Bargeld zu entwenden. Der 36-jährige Familienvater wurde dabei in Anwesenheit seiner Familie mit einem Schlagstock am Kopf verletzt. Die Täter flüchteten nach der Tat (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5842791).

Nach umfangreichen Ermittlungen richtet sich der Tatverdacht gegen einen 33-Jährigen aus Hannover und seine ebenfalls in Hannover wohnende 28-jährige Lebensgefährtin. Die Wohnungen der beiden wurden am 25.09.2024 durchsucht, wobei die Einsatzkräfte mehrere Spurenträger sicherstellten. Der im Vorfeld für den 33-Jährigen vom Amtsgericht Hannover erlassene Untersuchungshaftbefehl wurde vollstreckt. Die 28-Jährige kam nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. /ms, ram

