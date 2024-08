POL-WL: Vortrag zum Thema Einbruchdiebstahl am 07.08.2024, 15 Uhr

Kakenstorf (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagvormittag gegen 09:40 Uhr bei Kakenstorf. Ein 60Jähriger überquerte die B 75 in Höhe der Einmündung zur Langen Straße. Dabei führte er einen Hund an der Leine. Zu diesem Zeitpunkt bog ein 74Jähriger mit seinem Audi aus der Langen Straße kommend nach links in Richtung Tostedt ab. Im Kreuzungsbereich erfasste er den Mann aus dem Landkreis Stade. ...

