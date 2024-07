Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fahrradeigentümer gesucht ++ Seevetal/ Winsen - Unbekannte stehlen Kupfer

Emmelndorf (ots)

Bereits am 02.07.2024 wurde in der Gustav- Becker- Straße in Emmelndorf ein Mann festgenommen, der einen Zigarettenautomat aufgebrochen hatte. Bei seiner Festnahme führte der Mann ein Fahrrad mit sich, dass er vorher geklaut hatte. Die Polizei Seevetal sucht nun den Eigentümer des Fahrrades. Es handelt sich um ein schwarzes Damenrad der Marke Bicycles Räder, 28 Zoll, Nabenschaltung, schwarzer Fahrradkorb, auffällige Klingel mit einem Kleeblatt- Aufkleber. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter 04105/6200 entgegen.

Seevetal/ Winsen - Unbekannte stehlen Kupfer

In der Nacht von Montag auf Dienstag hatten es Unbekannte in Seevetal und Winsen auf Kupfer abgesehen. Im Rübenkamp in Seevetal-Maschen hebelten der oder die Täter das Rolltor zu einem Betrieb auf und entwendeten mehrere hundert Kilo Kupfer in Form von Elektronikzubehör. Der Schaden dort beläuft sich auf etwa 13.000 Euro. In der gleichen Nacht haben unbekannte Täter vom Hinterhof eines Elektrofachbetriebes in der Ziegeleistraße in Winsen mehrere Rollen Kupferkabel gestohlen. Hier ist ein Schaden von etwa 2.500 Euro entstanden. Hinweise nehmen die Polizei Seevetal (04105/6200) und die Polizei Winsen (04171/7960) entgegen.

