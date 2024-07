Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fünf Verletzte nach Brand in Flüchtlingsunterkunft

Buchholz in der Nordheide (ots)

Am 29.07.2024 wurde der Rettungsleitstelle ein Brand in der Flüchtlingsunterkunft in der Innungsstraße in Buchholz mitgeteilt. Nach dem Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stellte sich heraus, das ein 39jähriger Bewohner der Flüchtlingsunterkunft das Feuer in seinem Zimmer selbst gelegt hatte. Vorangegangen waren Streitigkeiten über die künftige Belegung des Zimmers. Am Vormittag hatte es dort bereits einen polizeilichen Einsatz gegeben, da der Betreiber dem Mann mitgeteilt hatte, dass am selben Tage zwei weitere Personen in das von ihm bewohnte Zimmer einziehen sollten. Das hatte zu einem ersten Streit geführt. Durch den Landkreis Harburg wurde anschließend ein Hausverbot für diese Person vorbereitet, welches dann umgesetzt werden sollte. In der Zwischenzeit hat der 39jährige dann Teile des Inventars in Brand gesetzt. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen hinsichtlich einer schweren Brandstiftung übernommen. Der 32jährige Mann ist derzeit vorläufig festgenommen. Die betroffenen Container wurden als Brandort beschlagnahmt. Der Schaden wird auf mindestens 50.0000 Euro geschätzt.

