Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 26.07. 12:00 Uhr, bis Sonntag, 28.07. 12:00 Uhr

Buchholz i.d.N. (ots)

Trunkenheiten im Straßenverkehr infolge Alkohol und Betäubungsmitteln

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gegen 00:20 Uhr eine 46-jährige Fahrzeugführerin kontrolliert, welche unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab 2,02 Promille. Gegen 04:15 Uhr wurde eine 22-jährige Fahrzeugführerin kontrolliert, welche wiederum unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen Beide wurden Strafverfahren eingeleitet.

A7 - Fahren ohne Fahrerlaubnis / unerlaubter Aufenthalt im Bundesgebiet

Beamte der Autobahnpolizei Winsen (L.) kontrollierten am Samstagnachmittag auf der A7, Höhe Garlstorf, einen Pkw aus dem Landkreis Lüneburg. Bei dem 38-jahrigen Fahrzeugführer, sowie seinem 28-jährigen Mitfahrer konnten ausländerrechtliche Verstöße gegen die Aufenthaltsbestimmungen festgestellt werden. Beide stammen aus einem Drittstaat und haben den Zeitraum ihres Aufenthaltes in der europäischen Union eigenmächtig verlängert. Zudem stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen beide Personen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Pattensen - Sachbeschädigung an PKW

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein PKW in der Blumenstraße in Pattensen beschädigt. Die Heckscheibe des Firmenwagens wurde mit einer Bierflasche eingeworfen. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000EUR.

Winsen (Luhe) - Wechselseitige Körperverletzung

Am frühen Samstagabend prügelten sich zwei Personen in der Bahnhofstraße. Auch als die Polizei eintraf, ließen die beiden 31 und 34 Jahre alten Männer zunächst nicht voneinander ab, konnten dann aber getrennt werden. Einer der Männer wurde mit einem Gegenstand am Kopf verletzt und kam im Anschluss ins Krankenhaus. Laut Zeugenaussagen soll sich kurz vorher eine Gruppe von vier bis sechs Personen auf der Luhebrücke der Hansestraße geschlagen haben. Die Personen sollen sich anschließend in unterschiedliche Richtungen entfernt haben. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, wird geprüft.

Garstedt - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am späten Samstagabend verunfallte ein PKW alleinbeteiligt auf der Toppenstedter Straße 1 in Garstedt. Als die Polizei eintraf, war zunächst kein Fahrzeugführer vor Ort. Dieser konnte jedoch kurze Zeit später in der Nähe der Unfallstelle angetroffen werden und wies frische, blutige Kratzer im Gesicht und an den Händen auf, welche dem Unfallgeschehen zuzuordnen waren. Außerdem stellten die Beamten einen Alkoholwert von 1,98 Promille fest. Der 45-jährige Fahrzeugführer wurde daraufhin ins Krankenhaus verbracht und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Am PKW entstand ein Sachschaden von etwa 30.000EUR.

Seevetal / Rosengarten - Ruhestörungen

Im Berichtszeitraum wurden die Polizeibeamten des Polizeikommissariats Seevetal mehrfach zu Ruhestörungen in unterschiedlichen Ortsteilen der Gemeinden Seevetal und Rosengarten gerufen. In den meisten Fällen beschwerten sich Anwohner über den Lärm privater Partys, wie beispielsweise Hochzeits- und Geburtstagsfeiern. Die jeweiligen Veranstalter zeigten sich im Gespräch stets kooperativ und senkten im Anschluss die Lautstärke. In Hittfeld erzeugte am frühen Samstagabend eine private Veranstaltung mehrerer Autoliebhaber eine derart laute Geräuschkulisse, dass es zu einer Vielzahl von Beschwerden aus den umliegenden Wohngebieten kam. Das Zusammentreffen der Sportwagenfans wurde daher in Absprache mit dem Veranstalter gegen 20:00 Uhr beendet.

