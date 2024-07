POL-WL: Vermummte schlagen auf Mann ein ++ Rosengarten - BMW gestohlen ++ Stelle - Fahrzeugbrand nach Batteriewechsel ++ Rosengarten - Einbrecher stehlen Schmuck

Polizeiinspektion Harburg

Appelbeck (ots)

Der Hintergrund dieser Tat ist noch völlig unklar. Fest steht, dass am 24.07.2024, gegen 18:25 Uhr, ein 46jähriger Mann am Appelbecker See von sechs vermummten Männern angegriffen und schwer verletzt worden ist. Die Männer seien, laut Zeugenaussagen, unvermittelt auf den Mann zugegangen und hätten ihn, unter anderem mit Metallstangen, geschlagen. Als der Mann am Boden lag, traten die Männer auf das Opfer ein. Anschließend flüchteten die Personen mit zwei Autos. Die mittlerweile eintreffenden Polizeibeamten konnten die Verfolgung aufnehmen. Eines der beiden Fahrzeuge konnte entkommen, das andere Fahrzeug wurde auf der Rastanlage Hittfeld Süd an der BAB 1 festgestellt. Die Fahrzeuginsassen konnten fußläufig flüchten. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf die Befragung der Fahrzeugeigentümer. Der schwerverletzte 46jährige Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Rosengarten - BMW gestohlen

Unbekannte Täter haben am Mittwoch, 24.07., zwischen 07.00 und 07.40 Uhr im Sottdorfer Kirchweg in Rosengarten einen BMW gestohlen. Die Eigentümerin hatte den schwarzen BMW 530 d, mit dem amtlichen Kennzeichen HH-SB 2324, am Fahrbahnrand geparkt. Der Wert des Autos liegt bei etwa 30.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter 04105/6200 entgegen.

Stelle - Fahrzeugbrand nach Batteriewechsel

Bei Reparaturarbeiten hat sich am Mittwoch, 24.07.2024, gegen 21.20 Uhr, in der Straße Uhlenhorst in Stelle die Batterie eines Autos entzündet. Nach ersten Ermittlungen zur Folge hat der 31jährige Eigentümer eines Renault Laguna die Batterie seines Fahrzeugs gewechselt und anschließend den Motor gestartet. Daraufhin entwickelte sich ein offenes Feuer im Motorraum, welches sich zeitnah auf das gesamte Auto und das angrenzende aus ausbreitete. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt etwa 10.000 Euro. Es wird nun untersucht, ob dem Eigentümer eine fahrlässige Brandstiftung vorzuwerfen ist. Dazu wurde der Brandort beschlagnahmt.

Rosengarten - Einbrecher stehlen Schmuck

Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Dienstag, 23.07, auf Mittwoch, 24.07., in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Sandberg in Rosengarten eingedrungen. Dazu hebelten der oder die Täter die Haustür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Hauseigentümerin, die im Obergeschoss geschlafen hatte, bemerkte die ungebetenen Gäste nicht. Entwendet wurden Bargeld und Schmuck. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Harburg (04181/ 2850)

